Triomf de Marco Trungelliti i derrota de Georgina García

Actualitzada 26/05/2021 a les 06:40

Els residents Marco Trungelliti i Georgina García van estrenar-se a la prèvia de Roland Garros amb sensacions ben diferents, ja que l’argentí va aconseguir passar de ronda, mentre que l’espanyola va quedar eliminada.Trungelliti, actual número 236 del món, va desfer-se del seu compatriota Sebastián Baez (184è al rànquing de l’ATP) en tres mànegues. El resident es va endur el primer set per 6 a 2, però Baez va refer-se i va empatar el duel amb un 4 a 6 a la segona de les mànegues. Al set decisiu, Trunge no va fallar i va aconseguir passar de ronda després d’imposar-se per 6 a 4. Avui s’enfrontarà a Evgeny Donskoy (136 del món) a la segona ronda de la prèvia.De la seva banda, Georgina García va perdre davant de la japonesa Hibi Mayo (177 del món) en dos sets per 3 a 6 i 4 a 6, i va acomiadar-se així del segon Grand Slam de la temporada tennística.L’altre resident que prendrà part en Roland Garros és Albert Ramos, que participarà al quadre principal a partir del 30 de maig. A més, també serà a la cita parisenca Vicky Jiménez-Kasintseva, tot i que en el seu cas disputarà el campionat júnior (es disputarà durant la setmana del 7 al 13 de juny), on defensarà el número dos mundial del rànquing júnior.