Pol Tarrés s'endú la victòria al Trial de Naturlandia

Pol Tarrés va adjudicar-se la victòria en la categoria vermella al Trial de Naturlandia, organitzat per l’Andorra Trial Club, i quarta prova puntuable per al Campionat d’Andorra de l’especialitat. El pilot no va sumar cap punt de penalització i va superar Jordi Lestang, amb tres punts, i Pere Borrellas, amb cinc punts.



El líder del campionat nacional, Gaudi Vall, va acabar el cinquè després de sumar 27 punts negatius. El segon lloc a la general és per a Jordi Lestang a cinc punts del lideratge, mentre que Alfredo Gómez tanca el podi de manera provisional.



A la categoria blava, el triomf va