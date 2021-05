El pivot senegalès allarga el vincle amb el MoraBanc i vestirà un curs més l’elàstica tricolor

Moussa Diagne seguirà una temporada més com a tricolor, i és que segons ha pogut saber el Diari el pivot senegalès ja ha signat el nou vincle amb l’entitat, que tindrà una temporada de duració. Aquesta renovació, però, serà diferent a les últimes, en què Diagne arribava com un dels jugadors del moment a la Lliga Endesa i tenia algunes propostes d’altres equips, i serà a la baixa degut a diverses circumstàncies, la conjuntura global en l’àmbit econòmic arran de la crisi del coronavirus i pel fet de que el jugador hagi hagut de passar un any pràcticament en blanc