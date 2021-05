Mònica Doria prepara la cita olímpica amb dues estades d'entrenaments, a París i Praga

Actualitzada 26/05/2021 a les 06:43

Mònica Doria segueix preparant la primera participació en uns Jocs Olímpics i durant aquest mes està fent dues estades de preparació, a Praga i París. La palista entrena habitualment al Parc Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, però els canals de les capitals txeca i francesa s’assemblen més a les instal·lacions que trobarà a la cita olímpica, i és per això que el seu equip equip, encapçalat per Cristian Tobio, va prendre aquesta decisió.A més, un altre dels motius va ser l’eliminació de dos dels períodes d’entrenaments oficials a la instal·lació de Tòquio, que s’han hagut de reduir de tres a un per la Covid-19. L’únic període per entrenar a la capital nipona serà del 8 al 17 de juliol, mentre que la competició al centre de piragüisme de Kasai arrencarà el 25 de juliol en la modalitat de caiac, mentre que la de canoa serà a partir del 28 de juliol.