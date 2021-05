HB o Pristina, els rivals de l'Inter a la Champions

Actualitzada 26/05/2021 a les 11:07

L’Inter Club d’Escaldes ja coneix els dos possibles rivals per a les semifinals de la ronda preliminar de la Lliga de Campions que es disputarà entre el 22 i el 25 de juny a les Illes Fèroe, que seran l’HB Tórshavn o el Pristina, els campions feroesos o kosovars, respectivament. El conjunt que dirigeixen Otger Canals i Josep Manel Ayala no exercirà de cap de sèrie al sorteig que es realitzarà el 8 de juny, i ja sap que s’haurà d’enfrontar a un dels dos cocos d’aquesta ronda, i que no podrà jugar contra el Folgore de San Marino, l’altre club classificat per a la fase preliminar de la Lliga de Campions.Com ve sent habitual en els últims anys, la primera de les prèvies de la Champions League es disputa en un format de final de quatre amb els vencedors de les quatre lligues amb pitjor coeficient d’Europa. Fins l’any passat eren Irlanda del Nord, Andorra, San Marino i Kosovo, tot i que per a aquesta edició el país britànic ha sortit d’aquesta llista i s’hi ha afegit les Illes Fèroe, que serà l’amfitrió d’aquesta ronda preliminar per primera vegada.En cas que el conjunt escaldenc guanyi la semifinal i final d’aquesta prèvia, passarà a la primera ronda de la Champions, mentre que si cau eliminat accedirà a la segona ronda de la Conference League.