Ramon Plaus s'adjudica la Pujada a la Trona en categoria CM-Promoció

Actualitzada 25/05/2021 a les 06:31

El pilot de l’ACA Ramon Plaus va adjudicar-se la 16a edició de la Pujada a la Trona, puntuable per al Campionat de Catalunya de muntanya en la categoria CM-Promoció. El corredor de SilverCar va fer un temps de 3’53”241 i va superar en prop de tres segons un altre dels integrants de l’ACA, Edgar Montellà. El tercer lloc del podi va ser per a Eudald Carbonell, mentre que Marc Solsona, integrant del programa de joves pilots de l’ACA, va ser quart.A més del triomf a la categoria CM-Promoció, Plaus també va aconseguir pujar al podi a la general de la cursa amb una tercera posició. El triomf global va ser per a Francesc Munne amb un registre de 3’50”508, mentre que la segona posició va ser per a Santi Guitart amb un crono final de 3’52”817. En aquesta classificació, Edgar Montellà va finalitzar en quart lloc.