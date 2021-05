Miguel Bañuz s'acomiada de l'FC Andorra després de dues temporades

Actualitzada 25/05/2021 a les 06:30

El porter de l’FC Andorra Miguel Bañuz va acomiadar-se ahir de l’entitat del Principat a les xarxes socials. Tal com va explicar el Diari, el futbolista alacantí no seguirà el curs vinent defensant la samarreta tricolor, ja que vol iniciar un nou projecte en què pugui gaudir de més protagonisme. Bañuz ha jugat aquest curs vuit partits (set de lliga i un de Copa del Rei) i la temporada passada va disputar-ne només quatre (dos del torneig del KO i dos de la competició domèstica).La baixa de Bañuz s’afegeix a la també confirmada de l’extrem Iker Goujón, que també havia perdut protagonisme durant els últims mesos. A més, els propers dies també s’ha de confirmar la marxa de Víctor Casadesús, que tampoc continuarà com a futbolista tricolor després de dues temporades sent una de les referències atacants del conjunt propietat del futbolista blaugrana Gerard Piqué.