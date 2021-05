La FAF treballa per jugar l'Andorra-Irlanda al país

Actualitzada 25/05/2021 a les 12:11

La Federació Andorrana de Futbol està treballant perquè el duel amistós entre Andorra i Irlanda programat per al 3 de juny es disputi finalment a l’Estadi Nacional. En un primer moment, el duel s’havia de disputar al Principat, però les restriccions de viatge de l’Estat irlandès respecte a Andorra van fer que es canviés la seu del matx i que passés a disputar-se a l’Estadi Johan Cruyff per evitar que la selecció d’Irlanda hagués de fer quarantena un cop tornés al seu país.Durant les últimes hores, però, el govern irlandès ha exclòs Andorra de la llista vermella de territoris que obliga a fer una quarantena de 14 dies, i la FAF està mantenint converses tant amb la Federació Irlandesa com amb la UEFA per poder canviar la seu del matx i fer que es torni a disputar a l’Estadi Nacional, igual que passarà amb el duel contra Gibraltar del 7 de juny.D’altra banda, el seleccionador irlandès, Stephen Kenny, va fer pública la llista de convocats per al duel, en què destaca el jugador de l’Everton Seamus Coleman o el del West Bromwich Albion Callum Robinson.