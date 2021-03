Xavi Areny assoleix la 15a posició a Madonna

Actualitzada 26/03/2021 a les 06:19

Xavi Areny va finalitzar en la 15a posició la prova esprint de la 46a edició de la Brenta Dolomites International Ski Race. Areny, que va ser l’únic representant andorrà sènior de la prova d’ahir, va superar la ronda classificatòria però no va poder passar dels quarts de final. Finalment, l’esquiador de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va assolir una molt bona 15a plaça. En la categoria femenina sènior, Laia Sebastià no es va poder classificar, tot i buidar-se, i en la categoria sub-20 Oriol Olm es va aconseguir classificar i com Areny va disputar la següent ronda -en el seu cas semifinals– però no va poder aconseguir un lloc per a la final. Olm va signar una notable 11a plaça.Superada l’esprint, avui tindrà lloc la Vertical Race, amb un recorregut curt, però dur i exigent. Els corredors hauran de fer front a tres quilòmetres i 600 metres de distància amb un desnivell positiu de 600 metres. Tot l’equip nacional de la FAM, excepte Xavi Areny que va participar ahir a l’esprint, disputarà la Vertical, és a dir, David Albós, Gerber Martin, Sergi Casabella, Laia Sebastià, Carles Serra, Oriol Olm i Roger Font. Demà hi haurà jornada de descans i diumenge, tot l’equip, Areny inclòs, participarà a la Individual Race.