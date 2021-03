Llovet s'afegeix a la llista de lesionats del MoraBanc

L’aler-pivot serà baixa durant un temps indeterminat per una lesió al genoll que va patir contra el BAXI Manresa

El tècnic del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro, haurà de seguir fent mans i mànigues per elaborar una convocatòria de cara al partit de dilluns de Lliga Endesa contra l’Estudiantes a Madrid. Malauradament, la febre de lesions sembla no tenir aturador i a les cinc sabudes –Diagne, Tyson Pérez, Gielo, Guille Colom i Dimé– es va afegir ahir la de Nacho Llovet, després de caure en el partit davant el BAXI Manresa. El comunicat que va emetre ahir el club assenyala que “Nacho Llovet està de baixa per una lesió de genoll que es va fer en el partit de diumenge