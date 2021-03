La selecció destapa el Premundial amb una mínima derrota davant Albània, tot i el gran treball de contenció i les bones sensacions

Abraçada a la fidelitat del seu ideari, la selecció andorrana fa aspre el partit per al rival i competeix fins al punt de no merèixer cap retret. Normalment, però, les intencions es queden en derrota dolça i amb la sensació que, amb una mica més de convicció i de punta, el grup de Koldo Álvarez de Eulate deixarà de ser l’equip simpàtic i batible. Ho va vendre car l’Andorra, que va destapar la fase de classificació per al Mundial de Qatar del 2022 claudicant a l’Estadi Nacional (0-1), però ensenyant les dents.



Albània exhibeix un interessant ventall de futbolistes que fa