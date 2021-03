El saig requereix al Lusitans el pagament de 371,16 euros abans de 13 dies

Actualitzada 26/03/2021 a les 06:13

El BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra) va publicar un edicte en què el saig dona 13 dies hàbils a l’FC Lusitans per pagar 371,16 euros a l’empresa Serigrafia i Impremta, SL. Aquesta ha estat la darrera notificació d’execució de pagament al club, que ja té amuntegades diferents quantitats fruit de vàries sentències.D’altra banda, el BOPA també va publicar un altre edicte en què es notifica la provisió de constrenyiment en l’expedient sancionador que es va obrir a l’expilot de MotoGP Hèctor Barberà. El valencià era un dels titulars d’apartaments turístics que van ser sancionats per llogar el seu habitatge sense comptar amb la pertinent llicència del departament de Turisme. Ara, se li aplica un 10 per cent de recàrrec en haver transcorregut el període de pagament voluntari de la sanció imposada a l’octubre i Barberà té un mes de termini per satisfer un import total de 3.301,10 euros.