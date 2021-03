Podi de Roger Puig en supergegant

L’esquiador va ser tercer a la cursa corresponent al Campionat d’Àustria

Roger Puig segueix en bona forma i ahir va sumar un nou podi a Àustria, on va aconseguir la tercera posició a la cursa paralpina de supergegant corresponent al Campionat d’Àustria. Si dimarts va aconseguir dues medalles en descens a Axamer Lizum, ahir va fer-ho en la prova de supergegant, en què va tornar a finalitzar per darrere de Markus Salcher, vigent campió del món, i també de Niko Pajantich, que va ser el segon classificat.



A més de la cursa corresponent al Campionat d’Àustria, Puig també va disputar un supergegant WPAS (equivalent a una cursa FIS), però no va poder