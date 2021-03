Actualitzada 25/03/2021 a les 17:52

Nacho Llovet s'afegeix a la llista de baixes del MoraBanc Andorra en el joc interior i no podrà jugar dilluns a la pista de l'Estudiantes per una lesió de genoll que va fer-se diumenge passat contra el BAXI Manresa.Segons ha informat el club, el jugador es sotmetrà a més proves la setmana vinent per determinar l'abast de la lesió, el tractament i el temps de recuperació.