La selecció cau per la mínima contra Albània (1-0)

Actualitzada 25/03/2021 a les 22:34

La selecció nacional ha encetat el Premundial amb derrota 0-1 contra Albània a l’Estadi Nacional. El duel ha tingut el guió previst amb el combinat visitant monopolitzant la pilota, i els tricolors buscant sorprendre al contracop. El domini de la possessió no s’ha traduït en ocasions de gol, ja que els albanesos només n’han tingut un parell a la primera meitat, una falta servida per Rey Manaj que ha tret Josep Gomes, i el gol de Lenjani a les acaballes de la primera meitat després d’una passada de Keidi Bare que ha suposat el 0-1 per la selecció d’Edoardo Reja.

A la represa, la selecció ha fet un pas endavant en busca de l’empat, i això ha provocat que Albània pogués sortit a la contra amb més facilitat, tot i que les opcions més clares pels visitants van arribar amb un córner i una falta des de la frontal, o amb un tir llunyà de Gjasula que va treure Josep Gomes amb una espectacular intervenció.

El combinat nacional jugarà diumenge a Polònia, i tancarà aquesta primera aturada del Premundial dimecres vinent a l’Estadi Nacional contra Hongria.