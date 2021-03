La federació no retira la vermella a Mantovani

Actualitzada 25/03/2021 a les 19:26

Esta jugada termina con un penalti a partir de una falta inexistente pero al final son decisiones arbitrales puntuales,que no pueden repasarse y que se pitan en el momento.Pero que se haga un recurso,la jugada se mire,analice , observe y se mantenga que la falta sigue existiendo pic.twitter.com/DWwmM9yBEJ — martin mantovani (@mantovanimartin) March 25, 2021

es totalmente bochornoso,vergonzoso y lamentable. El arbitro reconoció su error dentro del campo,el relator no entiende que se ha pitado y ninguna persona entiende que se siga manteniendo con veracidad en un juzgado lo pitado @DeportesCuatro @elchiringuitotv @DeporteslaSexta — martin mantovani (@mantovanimartin) March 25, 2021

Ànims, 'Manto'! Et trobarem a faltar al camp, però de ben segur hi sentirem el teu alè!#SomTricolors https://t.co/e9emQznWlu — FC Andorra (@fcandorra) March 25, 2021

El comitè de competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol ha desestimat el recurs de l'FC Andorra contra la targeta vermella que va veure Martín Mantovani durant el duel contra L'Hospitalet, i el central argentí no podrà jugar diumenge al camp del Lleida Esportiu. L'entitat tricolor havia presentat un escrit i una prova videogràfica perquè es deixés sense efecte l'expulsió, però el comitè ha decidit mantneir la sanció.Un cop conegut que es desestimava el recurs contra la targeta vermella, el futbolista argentí ha fet una piulada amb el vídeo de la jugada on criticava aquesta decisió. "Aquesta jugada acaba amb un penal a partir d'una falta inexistent, però són decisions arbitrals puntuals que no es poden arreglar i es xiulen al moment", ha exposat Mantovani, que ha afegit que "que es faci un recurs contra la vermella, la jugada es miri, analitzi i observi i es mantingui que la falta segueix existent, és totalment vergonyós i lamentable. L'àrbitre va admetre el seu error dintre del camp, el narrador no entén que s'ha xiulat i cap persona enten que es segueixi mantenint amb vercitat en un jutjat el que s'ha xiulat". El compte oficial de l'FC Andorra ha respost a aquest missatge amb un "ànims Manto! Et trobarem a faltar al camp, però de ben segur sentirem el teu alè!"