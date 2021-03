L'FC Andorra afronta el duel a Lleida amb més il·lusió que no pas pressió

Actualitzada 25/03/2021 a les 06:12

L’FC Andorra té una final diumenge a Lleida per aconseguir lligar el primer objectiu de la temporada, tenir una plaça a la Primera RFEF. Per fer-ho, l’equip tricolor en té prou amb un empat i també ho aconseguiria si perd, sempre que el Badalona no guanyi el Barça B. Tot i aquestes instàncies decisives, el vestidor no nota cap pressió abans del matx al Camp d’Esports, i Adrià Vilanova va manifestar que “l’equip més que pressió té moltes ganes i molta il·lusió”, i va afegir que la intenció és “anar allà i certificar aquest ascens”. A més, el defensa va assenyalar que “no anirem a especular amb un empat”.D’altra banda, el comitè de competició de l’RFEF (Reial Federació Espanyola de Futbol) no va pronunciar-se finalment sobre la vermella a Martín Mantovani, i el central encara no sap si podrà jugar o no diumenge, tot i que la previsió és que es conegui entre avui i demà.