El resident Adam Yates guanya a Vallter 2.000 i se situa líder de la Volta a Catalunya

Actualitzada 25/03/2021 a les 06:12

El resident de l’equip Ineos Adam Yates va endur-se ahir l’etapa reina de la Volta a Catalunya amb final a Vallter 2.000 i va situar-se també nou líder de la general de la cursa, rellevant així el lusità Joao Almeida. En segon lloc va entrar el també resident Esteban Chaves, mentre que tercer va ser Alejandro Valverde. A la general, Richie Porte va pujar a la segona plaça, mentre que la tercera és per a Almeida.La cursa catalana disputarà avui la quarta etapa entre Ripoll i Port Ainé amb un recorregut que tindrà 166,5 quilòmetres. L’etapa passarà per la Seu d’Urgell i a la capital alturgellenca se situarà un esprint puntuable per a la classificació per punts.