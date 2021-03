L’ajornament de la lliga per la Covid ha accelerat l’adeu a la banqueta del VPC de Jonathan García ‘Xepi’ i David Kirikaixvili després de quatre temporades i mitja. Els ja exentrenadors fan balanç d’aquesta etapa, de què destaca l’ascens a la Lliga d’Honor d’Occitània.

Queda lluny ja el passat 4 d’octubre, quan Jonathan García Xepi i David Kirikaixvili van dirigir el VPC Andorra en la victòria que els tricolors van aconseguir per 25-18 contra el Racing Club Salvetat Plaisance a l’estrena de la Lliga d’Honor d’Occitània per part dels del Principat. Aquell va ser un dia especial per a l’equip perquè era el primer partit després d’estar aturats des del mes de març a causa del coronavirus.

Però el temps ha fet que el matx sigui encara més especial a posteriori per als dos tècnics, ja que aquell triomf acabaria sent l’últim duel a la