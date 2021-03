El Fudo-Shin suma 31 metalls al Campionat d'Andorra

Actualitzada 24/03/2021 a les 06:49

El Club Karate Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany va ser el club triomfador del Campionat d’Andorra de karate després d’endur-se 31 medalles. El Club Karate Xavier Herver d’Ordino va sumar 11 metalls, i el Club Karate Kyokushin-do d’Andorra, set.El Campionat d’Andorra va comptar amb una seixantena de participants, la qual cosa suposa més esportistes que a l’edició del 2019, tot i que en la d’enguany no hi van poder ser els benjamins ni els alevins de primer any pel protocol Covid.