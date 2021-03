“La base és el futur i treballar-la és un dels nostres objectius”

El president de la Fatri explica que la nova junta espera superar les 50 llicències enguany, i que vol que la federació arribi a un acord amb ironman per impulsar l’esport al país

Va ser president i fundador de la Federació Andorrana de Triatló (FATri) al 2019, i després d’un temps d’inactivitat, torna a dirigir l’ens.



Fa prop d’un mes que està al càrrec. Com està sent l’inici?

La federació es va crear al 2019, però havia estat una mica inactiva, i ara vam fer una assemblea per triar una junta totalment nova, i a partir d’aquí hem creat un nou equip de treball per als propers anys.



En quina situació estava la federació?

Estava registrada al registre de federacions, però no havia tingut gairebé activitat fins ara.



Havia estat el fundador de la federació, va sortir-ne i