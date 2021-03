Victòries per a O'Meara, Fernández i Tagliaferro

Actualitzada 23/03/2021 a les 12:05

L’Andorra Freestyle Club (AFC) va celebrar el Nacional de freestyle en la modalitat de Big Air, una cita que va coronar Nahuel Tagliaferro, Nerea Fernández i Henry O’Meara com a nous campions de l’especialitat. La cita va disputar-se a l’snow-park de Soldeu-el Tarter i va comptar amb la presència d’esportistes del país, així com també amb participants dels estats veïns com, per exemple, França i Espanya, amb edats d’entre els sis i els vint anys.En la modalitat de surf de neu masculina, la victòria va ser per al competidor espanyol Manex Azula, que es va acabar imposant després d’executar un switch cork 450, mentre que en segona posició va finalitzar el surfista de l’AFC Nahuel Tagliaferro, amb un cork front side 540. En la categoria femenina, el triomf va ser per a Aroa da Silva amb un salt 360 back, mentre que Nerea Fernández, segona, va executar un switch 180.Per últim, a la competició d’esquí d’estil lliure va imposar-se l’espa­nyol Nil Brocart amb un switch 720, seguit per Andreu Moreno amb un cork 900, mentre que el podi va tancar-lo el nou campió nacional, Henry O’Meara, que va executar un cork 9 durant la seva baixada, que li va assegurar el títol.