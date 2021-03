Roger Puig és tercer als nacionals d'Àustria de descens

Actualitzada 23/03/2021 a les 14:30

Roger Puig ha acabat tercer en la prova de descens dels campionats nacionals d'Àustria, que s'ha celebrat aquest matí a Axamer Lizum. Aquest no ha estat l'únic podi aconseguit avui per l'esquiador andorrà, ja que en la prova Wpas de descens -equivalent a una FIS-, ha estat també tercer. Demà hi ha previstos dos supergegants.Per la seva part, Matías Vargas es troba a Suïssa on disputarà els campionats nacionals del país a l'estació d'Anniviers-Zinal. EN els primers entrenaments ha marcat el 40è temps, quedant a 3,24 segons del monegasc Arnaud Alessandria.