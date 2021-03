Miquel Martínez acaba 48è a la Klassika d'Olot

Actualitzada 23/03/2021 a les 06:50

El corredor de l’H. Ski Plaza Cycling Team Miquel Martínez va finalitzar en 48a posició la 67a edició de la Klassika d’Olot corresponent al Trofeu Joan Casadevall. La cursa constava de 125 quilòmetres i va estar controlada en tot moment pels equips grans fins que la prova es va acabar trencant als últims quilòmetres i va provocar que es fessin diferents grups i no hi hagués una arribada a l’esprint.Martínez va entrar al tercer dels grans grups a 29 segons del vencedor, que va ser el corredor català Gerard Bofill, que va imposar-se amb un temps de 2 h 54’32. El podi van completar-lo Benjamí Prades, de l’equip Vigo-Rias Baixas, que va entrar amb el mateix temps que el vencedor, i Oliver Knight, de l’AVC AIX-en-Provence, que va finalitzar a dos segons del guanyador.Pel que fa a la resta dels integrants de l’equip H. Ski Plaza Cycling Team, Òscar Cabanas va finalitzar el 61è a 49 segons del guanyador, després d’entrar al cinquè gran grup del pilot. La notícia negativa de la jornada va ser per a Guillem Ges, que no va poder acabar la cursa. El corredor va patir una caiguda durant la cursa i tot i que no va tenir conseqüències greus va impedir que pogués creuar la línia d’arribada i finalitzar la prova que es va celebrar a la Garrotxa.