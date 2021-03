La FIFA entrega 1,5 milions a la Federació per la Covid

Actualitzada 23/03/2021 a les 11:11

LEWANDOWSKI PODRÀ JUGAR AMB POLÒNIA DESPRÉS QUE EL BAYERN LI AIXEQUÉS EL VETO





En un primer moment, l’equip alemany va anunciar que no cediria el davanter durant aquesta aturada internacional perquè les autoritats bavareses l’obligaven que hagués de romandre 14 dies de quarantena un cop tornés a Alemanya per haver viatjat a Anglaterra, considerat com a país d’alt risc, però el cap de setmana va deixar d’estar dintre d’aquesta llista i el conjunt bavarès va autoritzar Robert Lewandowski a viatjar amb la seva selecció.



La FIFA (Federació Internacional d’Associacions de Futbol) ja ha abonat a la FAF (Federació Andorrana de Futbol) 1,5 milions de dòlars dintre del pla de suport a les federacions nacionals per fer front a la pandèmia de la Covid-19.Aquesta quantitat suposa el cent per cent dels fons que la FIFA té previst entregar a la FAF i a les altres 210 federacions del món, ja que el comitè executiu de l’ens va aprovar el mes de juny que les ajudes per a cadascuna de les associacions nacionals a causa de la pandèmia seria d’1,5 milions de dòlars. Un milió correspon al concepte de subvenció a totes les associacions per superar els danys que ha generat la pandèmia i els altres 500.000 euros són exclusivament per fomentar el futbol femení.L’informe anual de la FIFA del 2020, en el seu apartat econòmic, detalla que l’organització havia transferit a la FAF 500.000 dòlars corresponents al fons de solidaritat, i també els 500.000 dòlars dels fons per al futbol femení l’exercici del 2020, que van ser entregats durant el mes de juliol. Aquesta quantitat és pràcticament idèntica entre totes les federacions europees, ja que tant algunes de gran format com Alemanya, Anglaterra o Itàlia, com d’altres de més petites com Liechtenstein, Islàndia, Malta o Xipre, van rebre un milió de dòlars durant el 2020.La segona part de la subvenció de la FIFA per fer front a la Covid-19 (500.000 dòlars més) va ser entregada a principi d’aquest 2021, però perquè l’ens atorgués aquesta segona remesa de la subvenció les federacions havien de justificar que les ajudes que es van rebre el juliol del 2020 van servir per sufragar despeses relacionades amb la Covid-19, de fet la FIFA va crear una comissió exclusivament per analitzar el destí de les ajudes. En el cas d’Andorra, per exemple, aquestes ajudes van servir per sufragar els tests que els futbolistes van passar al final de la temporada passada i principi d’aquesta, o els que s’han de realitzar els futbolistes de la selecció abans de cada duel oficial, o també per als viatges del combinat nacional, ja que degut a la situació pandèmica la UEFA obliga que els desplaçaments es realitzin amb avions xàrter, i no pas amb vols de línies regulars com era habitual fins abans de l’esclat de la pandèmia.A més de les ajudes directes, la FIFA també va posar a disposició de les 211 federacions d’arreu del món la possibilitat d’atorgar préstecs sobre el 35 per cent dels seus ingressos amb un mínim de 500.000 dòlars i un màxim de 5.000.000 de dòlars, tot i que gairebé cap de les associacions (la FAF tampoc) no ha recorregut a aquesta possibilitat.A més de les de la FIFA, la UEFA també va ajudar les seves federacions amb una quantitat aproximada de 4,3 milions en dos anys que cadascuna de les associacions podia utilitzar com cregués oportú per tal de “reconstruir la comunitat futbolística”. En el cas de la Federació Andorrana de Futbol, una part va ser per ajudar els clubs al juliol a fer front a les despeses extra.