L'Andorra estudia recórrer contra la targeta vermella

L’FC Andorra ha presentat aquest matí recurs contra la targeta vermella directa que va veure dissabte el central Martín Mantovani perquè no rebi cap sanció i pugui disputar el duel decisiu al camp del Lleida Esportiu. El defensa argentí va ser expulsat al tram final de la primera meitat per l’àrbitre Monter Solans, que va xiular un penal inexistent que les imatges demostren que no es va produir. A més, tant Eder Sarabia com alguns futbolistes van explicar després del partit que el col·legiat va demanar-los disculpes perquè s’havia equivocat perquè l’acció assenyalada no era penal.L’entitat ha decidit finalment recórrer contra l'expulsió al comitè de competició per deixar sense efecte l’expulsió que va patir el central. Les resolucions de la jutgessa única de competició són habitualment els dimarts i avui mateix podria haver-hi una primera decissió. En cas de no estar-hi d’acord, l’FC Andorra podria presentar recurs davant de la següent instància, el comitè d’apel·lació.D’altra banda, la federació va confirmar que l’última jornada de la primera fase de la Segona B tindrà horari unificat i els tricolors visitaran el Lleida Esportiu diumenge al migdia.