La patida victòria contra el cuer permet respirar als encampadans

El CV Encamp va aconseguir ahir una victòria clau per lligar la seva permanència, una temporada més, a la Primera Divisió Nacional. Amb l’objectiu de sumar com a mínim dos punts per assegurar-se la salvació, els de José García van rebre al Complex Esportiu el cuer del grup B, el CV Monjos, que van derrotar per 3 sets a 2 amb molt de patiment i treball.



Malgrat un mal inici de partit amb nervis i moltes errades, l’equip es va saber corregir i va remuntar un 0-2 en contra per acabar guanyant al tie-break. (22-25/21-25/25-16/25-23/15-12). Amb aquesta victòria, l’Encamp aconsegueix el