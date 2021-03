El campionat del món deixa un bon regust

El director de Naturlandia, Xabier Ajona, i el cònsol de Sant Julià, Josep Majoral, satisfets amb la jornada

Finalitzat el campionat del món de triatló d’hivern, la gran cita ha deixat un impacte molt positiu i un pòsit ben agradable als actors principals. A banda dels esportistes i els seus equips tècnics, les autoritats no va amagar la seva satisfacció per com s’havien desenvolupat les dues jornades del triatló al país. Naturlandia va acollir la cita i el seu director, Xabier Ajona, va celebrar la coordinació que ha existit entre totes les parts involucrades, i va voler posar en relleu la predisposició i els esforços que s'han dut a terme. “Ha estat un repte per a tothom, perquè