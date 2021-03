Damià Gelabert i Èric Cervós, els dos primers jugadors classificats per jugar la Copa Davis

Actualitzada 22/03/2021 a les 06:38

Damià Gelabert i Èric Cervós són els dos primers representants andorrans confirmats per jugar la Copa Davis, que es disputarà la setmana del 21 al 27 de juny a Macedònia del Nord. Els dos tennistes van ser els millors del torneig que la FAT va organitzar aquest cap de setmana a Anyós Park per escollir els jugadors que acompanyaran el capità, Jean Ba Poux. A la lligueta, Gelabert va guanyar els tres partits que va jugar, mentre que Cervós en va guanyar dos. Ara falta per definir el tercer representant de la federació, que sortirà del vencedor del partit entre Jordi Trilla i Dani Carrillo, que està pendent de disputar-se i encara no està definida ni la data ni el lloc.