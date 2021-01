Vicky Jiménez Kasintseva s'estrena amb triomf a Manacor

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:48

Vicky Jiménez Kasintseva va derrotar en tres sets (3 a 6, 6 a 2 i 6 a 2) la japonesa Shiho Akita a la primera ronda del torneig ITF de Manacor Rafa Nadal Academy. La nipona arribava a aquest campionat com a sisena cap de sèrie del torneig i ocupa el número 406 del món a la WTA, però no va poder fer res davant de Jiménez, que tot i no arrencar del tot bé va refer-se a la segona i tercera mànega i va poder remuntar el partit.La jove tennista s’enfrontarà avui a Emiliana Arango (497 del món) a la segona ronda del torneig. La colombiana es va desfer ahir de la suïssa Valentina Ryser en dues mànegues (6 a 2 i 6 a 3).