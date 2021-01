Triomf de caràcter (71-74)

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:50

El MoraBanc Andorra segueix ben viu a l’Eurocup després d’un triomf més que meritori a la pista del Mornar Bar per 71 a 74. És cert que els montenegrins no són l’equip amb més nom d’Europa ni de la competició, però estaven fent bé les coses en competició continental, i el MoraBanc no va començar gaire bé, però va saber refer-se anant de menys a més i va sumar un triomf que el deixa de ple en la lluita per passar als quarts de final. Oriol Paulí, amb 7 punts, 10 rebots, 4 assistències i 20 de valoració, i Clevin Hannah, amb 16 punts, van liderar l’equip.Els tricolors no van entrar gens bé al partit i van encaixar ben ràpid un 11 a 4 per culpa de tres triples seguits del conjunt local. Tomasz Gielo i David Eudal ja avisaven a la prèvia que aquesta era una de les armes principals del seu rival, i ho va demostrar ben d’hora. El MoraBanc no estava gaire còmode en defensa, però encara estava pitjor en atac, amb uns percentatges molt baixos i amb la pèrdua de moltes pilotes. Tot i això, es mantenia dintre del partit gràcies que els montenegrins tampoc tenien d’inici un dia especialment lúcid al primer període (18-12).A poc a poc els homes d’Ibon Navarro s’anaven trobant més còmodes sobre el parquet, tot i que els montenegrins seguien fent mal des de la línia de tres punts, sobretot gràcies a Pullen. Els tricolors, en canvi, seguien força malament en els tirs de camp (34 per cert d’encert), però es feien forts en la lluita pel rebot i en el joc interior gràcies a l’últim a arribar a la classe, Artiom Parakhouski, que es feia gran sota el cèrcol per contrarestar els exteriors del Mornar i deixar l’equip a tres punts al descans (37-34).A la represa, Oriol Paulí i Tomasz Gielo van prendre el relleu de Parakhouski, tot i que els locals seguien fent molt de mal, especialment amb la figura de Pullen. L’encert exterior dels tricolors seguia sent ben baix (3-17 i 16,6 per cent), però l’equip ho suplia amb lluita, caràcter i entrega. Tot i això, els tricolors es mantenien a remolc i no aconseguien situar-se per davant fins que un triple de Jeremy Senglin tancava el tercer període 57 a 59.La sortida de Gordic a l’últim quart amb set punts pràcticament seguits va tornar a donar una empenta als montenegrins, però una cistella de Jelínek tornava a situar els tricolors per davant 64 a 65. Gordic, de nou, tornava a situar el Mornar manant al marcador quatre punts amunt (71-67) a 1’50” del final, i deixava les coses de cara per sumar la victòria, però el clutch time, que dirien a l’NBA, va passar a ser el Hannah time. El senegalès va fer un 0 a 7 de parcial arrodonit amb un espectacular triple des de la cantonada a 37 segons que significava el 71 a 72. Gordic, que estava sent el millor local al tram final, va fallar el tir de dos decisiu, i Tyson Pérez no va fer-ho des de la línia del tir lliure per deixar el marcador 71 a 74 i sumar la primera victòria al Top-16.A l’altre duel del grup, l’Unics Kazan no va fallar a casa contra l’Herbalife Gran Canària i va complint el paper de màxim favorit d’aquesta lligueta. El conjunt canari, rival del MoraBanc les properes dues jornades, encara no ha estrenat el caseller de victòries i haurà d’anar a vida o mort als dos partits contra els tricolors. Abans, però, quasi res, ja que el MoraBanc visitarà diumenge la pista del Reial Madrid.