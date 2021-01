Pere Cervós guanya el concurs d'idees per reformar l'Estadi Comunal

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:45

L’arquitecte Pere Cervós va guanyar el concurs nacional d’idees per a la reforma de l’Estadi Comunal Joan Samarra de la capital, segons va publicar el BOPA. El projecte presentat duia el nom de 4Atris.0 i el comú d’Andorra la Vella li atorgarà un premi de 10.000 euros, tal com detalla l’edicte del butlletí. La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, presentarà aquest migdia el projecte guanyador del concurs d’idees juntament amb Pere Cervós i es coneixeran més detalls de la proposta escollida al concurs d’idees.A més de l’obra de Pere Cervós, el comú de la capital també va premiar les propostes de quatre participants més del concurs d’idees. El projecte Estadi O2, de Pau Iglesias i Jacint Gil, tindrà un premi de 8.000 euros, mentre que la proposta Més que un estadi, d’Antoni Riberaygua i Andreu Riba, rebrà 5.000 euros. Per últim es van atorgar també dos accèssits valorats en 1.000 euros cadascun a Carles Puig, que va presentar la proposta El pulmó de l’Esport, i a Adserà Group, que va presentar un projecte sota el nom A tres bandes.