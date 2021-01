Lluís Marín torna a la Copa del Món després de més d'un any d'aturada

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:46

Els corredors dels equips EEBE van tenir una actuació complicada al gegant del Campionat d'Itàlia júnior disputat ahir a Passo San Pellegrino, fruit d'un pista en males condicions. Només va poder acabar Àritz Àlvarez, que va ser 89è, mentre que Pere Cornella i Marc Fernández no van poder cloure la cursa. A més, Jèssica Núñez va cloure en 23è lloc el gegant FIS de Vaujany. Jordina Caminal no va acabar la segona mànega, ni Íria Medina la primera.Per últim, Roger Puig tampoc va acabar el gegant de la Copa del Món de paraesquí a Suïssa.

Lluny queda ja el 21 de desembre del 2019, quan Lluís Marín va disputar la seva última Copa del Món de surf de neu en la modalitat d’snowboard cross a l’estació italiana de Cervinia. Ara, 398 dies després, el surfista de neu tornarà a disputar una prova del circuit mundial entre demà i diumenge, també a Itàlia, però en aquest cas a Chiesa in Valmalenco.Després de la 40a posició a Cervinia, Marín va ser setè en una primera Copa d’Europa a França a Puy St. Vincent (el millor resultat de la temporada passada), però l’endemà va patir una commoció cerebral que va obligar-lo a acabar el curs de manera prematura. La pandèmia va allargar la inactivitat i el surfista encara no ha pogut tornar a la competició des del gener del 2020.El surf de neu està sent una de les disciplines de l’esquí més afectades pel coronavirus, ja que fins a cinc de les proves de la Copa del Món d’aquesta temporada (Cervinia, Montafon, St. Lary, Feldberg i Dolni Morava) s’han hagut d’ajornar. L’estrena de Lluís Marín aquest curs al circuit mundial serà demà amb la qualificació de la primera Copa del Món, i si passa a la final dissabte disputarà la prova. A més, diumenge hi haurà la qualificació de la segona Copa del Món i aquell mateix dia també es disputaran les finals. A més de les proves a Chiesa in Valmalenco, l’única cita que es manté al calendari és la de Bakuriani (Geòrgia) entre el 3 i 5 de març.A més de Lluís Marín, també serà aquest cap de setmana a Itàlia Maeva Estévez. La surfista de neu va estrenar-se a la Copa del Món el 2017 amb la participació a quatre proves i fins l’any passat, a Sierra Nevada, no hi havia tornat a competir.D’altra banda, la FIS va anunciar que el Campionat del Món de surf de neu en la modalitat d’snowboard cross es farà a Fjäll, Suècia. El Mundial s’havia de fer en un primer moment a Zhangjiakou (Xina), però es van cancel·lar per la pandèmia.