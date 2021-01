Els gols de Jordi Betriu i Ilde Lima li donen el triomf contra l’FC Santa Coloma

L’Inter Club Escaldes va proclamar-se campió de la Supercopa d’Andorra després de vèncer 2 a 0 l’FC Santa Coloma amb dianes de Betriu i Ilde Lima. Els escaldencs, que venen de guanyar la Lliga Multisegur i la Copa Constitució, van endur-se aquest títol per primera vegada a la seva història.



El duel va posar-se de cara per a l’Inter Escaldes ben d’hora, ja que tot just al quart minut de partit va avançar-se al marcador gràcies a una genialitat amb un xut de Jordi Betriu des de la frontal que va entrar per l’escaire. L’FC Santa Coloma va fer-se amb el