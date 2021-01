Eder Sarabia dirigeix el primer entrenament com a tècnic tricolor

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:46

Eder Sarabia va dirigir ahir el primer entrenament com a tècnic tricolor a l’estadi de Prada de Moles d’Encamp. Després de tenir una primera reunió amb l’equip tècnic i mèdic durant la tarda de dimarts, ahir al migdia va ser el torn de trobar-se amb la plantilla sobre la gespa encampadana. En primera instància el nou tècnic i la resta del seu staff van presentar-se i després va arrencar una sessió en què va mostrar-se molt actiu. L’equip seguirà preparant-se de cara al proper duel, previst per diumenge al migdia al camp de l’Espanyol B.D’altra banda, el nou entrenador de l’FC Andorra va explicar més detalls sobre la seva arribada al club en una entrevista a El Larguero, de la Cadena SER, on va admetre que Gerard Piqué va assegurar-li a l’agost que volia que entrenés el club. Segons va confessar, després que el Barça perdés 2 a 8 contra el Bayern de Munic a Lisboa el central blaugrana i propietari del club, amb qui tenia una bona relació, va dir-li que el volia com a tècnic futur.