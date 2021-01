Visita per esclarir el futur a Europa

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:59

VISITA DE L'OBRADOIRO EL 9 DE FEBRER I DUEL A FUENLABRADA EL 17 DE MARÇ

La Lliga Endesa va establir ahir els horaris per als diferents partits que s’han hagut d’ajoranr durant les últimes setmanes tant per la Covid-19 com pel temporal Filomena, que va afectar especialment la zona centre d’Espanya, i que també va sacesjar de retruc el MoraBanc Andorra.



El primer dels dos duels que haurà de recuperar l’equip d’Ibon Navarro serà la visita del Monbus Obradoiro al Poliesportiu, que va fixar-se per dimarts 9 de febrer, ja que aquella setmana no hi ha competició europea per la disputa de la Copa del Rei. A més, el cap de setmana anterior (del 5 al 7 de febrer) els tricolors no jugaran perquè l’ACB va endarrerir un mes el duel a la pista del San Pablo Burgos.

L’altre partit ajornat serà a Fuenlabrada i es jugarà dimecres 17 de març, just després del final del Top-16.

No és una final (almenys matemàticament), però gairebé. El MoraBanc Andorra visita aquesta tarda el Mornar Bar de Montenegro (és el primer cop que l’equip juga un partit oficial en aquest país) en un duel que pot esclarir les opcions de futur dels triclors en aquesta competició. Ni de bon tros una derrota aquesta tarda eliminaria els homes d’Ibon Navarro, però sí que els deixaria en una situació complicada i que obligaria pràcticament a guanyar els altres quatre partits per classificar-se per al play-off de quarts de final de la competició.El duel arribarà per als tricolors després d’haver trencat la mala dinàmica de sis derrotes consecutives, un fet que el vestidor necessitava per esvair els fantasmes de les últimes setmanes en un curs que està sent dur, ja no només en l’aspecte físic, sinó també en el psicològic. “Clar que sempre ajuda molt a solucionar problemes o les coses que passen a un equip si guanyes un partit”, reflexionava Tomasz Gielo, que afegia que “diuen que una victòria és el millor remei per als problemes, i cada triomf que aconseguim ara ens ajudarà”. En la mateixa línia, el tècnic ajudant del MoraBanc Andorra, David Eudal, va destacar que “la necessitàvem, fa dies que arrossegàvem mals resultats i l’equip estava necessitat de guanyar, tal com es va demostrar l’altre dia al partit amb l’ansietat i els nervis del final”.El Mornar Bar és un equip físic amb jugadors potents, especialment Jacob Pullen, però també destaquen altres noms com Isaiah Whitehead al perímetre, o els centímetres de Kenny Gabriel sota les anelles. Sobre el rival d’aquesta tarda, el tècnic ajudant del MoraBanc va declarar que “té jugadors amb molt talent individual i és el que t’acostumes a trobar sempre quan estàs en aquesta part de la competició”. Per últim, Eudal va manifestar que “haurem de mirar de controlar el ritme del partit i esperem poder aprofitar les bones sensacions de la victòria de diumenge passat”. Per la seva banda, l’ala-pivot polonès Tomasz Gielo va destacar que “és un equip perillós que tira molt de tres, així que no hem de perdre’ls en transició ni en les jugades que tenen”. El MoraBanc Andorra va desplaçar-se a Montenegro amb els 13 jugadors que té disponibles (tots excepte els lesionats Moussa Diagne i Haukur Palsson) i Ibon Navarro haurà de deixar un dels membres de la plantilla fora de la convocatòria de cara al duel d’aquesta tarda.