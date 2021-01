Triomf de mèrit del MoraBanc a Montenegro

Actualitzada 20/01/2021 a les 20:55

El MoraBanc s'ha imposat 71-74 al Mornar Bar a la segona jornada del Top-16 de l'Eurocup en un duel d'altibaixos que s'ha acabat decidint al tram final del partit. Clevin Hannah, amb 13 punts ha estat el màxim anotador tricolor, mentre que Paulí, amb 20 crèdits, ha estat el més valorat.Els tricolors no han començat gens còmodes i perdíen 18-12 al final del primer quart, tot i que han anat millorant gràcies a bons minuts de Parakhouski fins arribar al descans 37-34. A la represa, els homes d'Ibon Navarro han mostrat la seva millor cara, guiats per Gielo i Paulí, i han tancat el tercer quart per davant gràcies a un triple final de Senglin que els posava per primer cop manant al marcador en tot el partit (57-59).Gordic, gairebé inèdit fins el moment, s'ha erigit en líder el Mornar al tram final amb nou punts pràcticament seguits, en el que era un intercanvi de cops amb alternances al marcador. En algunes jugades el MoraBanc es mostrava nerviós i perdia pilotes inexplicables, però un triple de Hannah (l'únic de la segona meitat) situava els andorrans 71-72 per davant a 37 segons. El Mornar ha desaprofitat un atac, Tyson Pérez no ha fallat des del tir lliure, i els tricolors s'han acabat enduent el triomf per 71-74.