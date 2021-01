Primer entrenament de Sarabia amb l'FC Andorra

Actualitzada 20/01/2021 a les 12:37

L'era Eder Sarabia com a tècnic de l'FC Andorra ha arrencat aquest matí amb el primer entrenament a Prada de Moles. El nou entrenador ja va reunir-se ahir a la tarda amb membres de l'equip tècnic i mèdic del club, i avui ja s'ha posat el xandall per dirigir la primera sessió per preparar el duel de diumenge contra l'Espanyol B.Paral·lelament, Nacho Castro ha arribat aquest matí al país (l'equip i ell mateix tenia festa dilluns i dimarts) per acabar de tancar la rescissió del seu contracte com a tècnic tricolor. Un cop s'hagi resolt la situació contractual, està previst que l'entrenador asturià ofereixi una roda de premsa.