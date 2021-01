El 29è Trofeu Borrufa, pendent de Salut

Demà es decideix si es pot celebrar, i hi hauria 100 corredors de 15 països

Un centenar de joves de 15 països participaran la setmana vinent a la 29a edició del Trofeu Borrufa d’esquí base sempre i quan hi acabi havent l’ok definitiu del ministeri de Salut per tal de celebrar el campionat.



L’organització, juntament amb l’esmentat ministeri, i els responsables de Cultura i Esports, ha preparat un protocol sanitari, però no serà fins demà quan s’acabi prenent una decisió definitiva sobre la disputa o no de la prova, en funció dels resultats epidemiològics.



Per tal de garantir totes les mesures de seguretat en el cas que s’acabi fent el Trofeu Borrufa, tots els esquiadors i membres