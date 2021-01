“Amor a primera vista” de Nogués amb Sarabia

Actualitzada 20/01/2021 a les 06:22

DE L'EMOCIÓ PARLANT DE QUIQUE SETIÉN, ALS MITSSATGES DELS JUGADORS DEL BARÇA

Més enllà de tot el que hauria d’explicar sobre aquesta nova aventura com a tècnic tricolor, el passat d’Eder Sarabia com a segon entrenador de l’FC Barcelona va fer també despertar l’interès de diversos mitjans de comunicació espanyols sobre episodis que s’havien produït durant aquesta etapa com algunes enganxades amb Leo Messi o Luis Suárez. En aquest aspecte, Sarabia va explicar que “hi ha moments en què hi ha tensió i es discuteix dintre d’un vestidor, però no hi ha cap problema”, i va afegir que “em quedo sempre amb tot allò bo, i estic molt agraït amb el que vaig viure i haver entrenat amb jugadors com aquests”.



Sarabia va voler treure ferro a aquestes suposades discussions i va declarar “que una persona com en Gerard [Piqué], que va estar allà, sigui un dels que m’ha escollit per dirigir això, calla alguns rumors i algunes coses que es podien pensar o malinterpretar”. En aquest sentit, el nou tècnic tricolor va confessar que “segueixo tenint relació amb algun d’ells, i fins i tot alguns m’han felicitat pel feu fitxatge per l’FC Andorra”. Però el moment més emotiu, sense dubtes, va ser emocionar-se mentre agraïa a Quique Setién per haver-li donat l’oportunitat de fer de segon entrenador. “Vull recordar Quique Setién perquè després del meu pare ha estat la persona més important en el món del futbol per a mi, és més que un amic i és com un pare”, va destacar, i va afegir que “m’ha donat suport i m’ha dit que cap endavant”.

Un tema de sensacions. Així es podria definir tot el que ha passat durant els últims dies a l’FC Andorra amb la destitució de Nacho Castro i l’arribada d’Eder Sarabia com a nou tècnic tricolor. Les explicacions del director esportiu del club, Jaume Nogués, sobre la marxa del tècnic asturià no van esvair gaire incògnites, ja que va assegurar que “és un tema de perspectives i els resultats de vegades no ho són tot”. Quan se li va demanar que fos més concret, Nogués va assegurar que “era veure quin rumb té l’equip, de vegades cal prendre decisions i vam veure que era el moment”. Per últim, va explicar que “són diferents coses que no crec que calgui parlar, però no s’ha de desmerèixer la feina de Nacho Castro i el seu equip perquè els resultats estan allà, però ens ha sortit una oportunitat que creiem que és espectacular i no la volíem desaprofitar”.I de feeling a feeling, perquè Nogués també va apel·lar al sentiment per valorar el fitxatge de Sarabia, i va justificar que va ser “com un amor a primera vista”. El director esportiu va destacar que “el que més em va captivar va ser la seva proximitat, té personalitat i caràcter que s’impregnen a l’equip”, i va cloure que “dona un caràcter a l’equip que es reflecteix al camp, creiem que es pot millorar, i al minut cinc de parlar amb ell vaig veure clar que ens farà créixer”. En aquest sentit, Eder Sarabia va explicar que “de seguida ens vam entendre amb el Jaume Nogués i estem amb ganes de poder aportar els nostres coneixements per aconseguir els èxits i objectius que hi ha a l'horitzó”.Sarabia va mostrar-se il·lusionat i amb confiança davant d’aquesta nova etapa, i va confessar que “la implicació que té Gerard Piqué és un dels motius que m'ha fet decidir per l'Andorra”. A més, qüestionat per la pressió que tindrà al capdavant del projecte, va mostrar-se contundent: “Ja he tingut prou pressió els últims anys, però tothom en té, cadascú al seu nivell i la seva categoria, i aquí hi ha exigència i això és una cosa que m'encanta”.El tècnic basc també va referir-se a quin tipus de joc tindrà l’equip, i el primer que va voler fer va ser reconèixer la feina de Nacho Castro, a més de detallar que vol fer “el futbol que sento i m'agrada, anant a l'atac, sent dominador i jugant al camp contrari”, mentre que preguntat per l’optimisme per aconseguir l’ascens, no va voler mirar gaire enllà: “Soc optimista per l’entrenament de demà, clar que penses en l’objectiu però és una categoria difícil”.El nou tècnic serà l’entrenador tricolor fins al juny del 2023 i arriba a aquesta etapa acompanyat de dos ajudants, Jon López i Manu Torres. Sobre possibles incorporacions, Jaume Nogués va assenyalar que “amb un nou tècnic, haurem d’analitzar la plantilla, però queden 15 dies de mercat”, i va cloure que “som un club ambiciós que vol tenir els millors i si surt l’oportunitat ho treballarem”.