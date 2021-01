Verdú és 26è al segon supergegant de la Copa d'Europa de Zinal

L'esquiador de la FAE millor el resultat d'ahir, i Matías Vargas no pot completar la cursa

Actualitzada 19/01/2021 a les 19:34

Redacció Andorra la Vella

Joan Verdú ha millorat sensascions al segon supergegant de la Copa d'Europa de Zinal. Després de ser 41è a la cursa d'ahir, l'esquiador de la FAE ha estat 26è avui, i ha pogut sumar cinc punts per a la general del circuit continental. L'andorrà ha finalitzat la baixada en un temps d'1'08''73, a un segon i escaig del més ràpid, el suís Josua Mettler. Matías Vargas no ha pogut completar el supergegant d'avui.



D'altra banda, els joves de l'EEBE han competit en dos supergegants a Passo San Pellegrino, en els quals tots han pogut treure profit. També hi era el corredor de l'equip nacional, Xavi Cornella, que ha estat 50è i 45è a les proves. Pere Cornella ha acabat 88è i 103è, Marc Fernández 98è i 110è, Cerni Gil 108è i 115è, mentre que Aritz Àlvarez ha estat 105è en la primera i en la segona no ha pogut sortir per molèsties.



Les joves de l'equip EEBE també han competit avui. Ha estat en la darrera prova FIS de supergegant a Bardonnecchia (Itàlia), en què Jordina Caminal ha finalitzat 57a i Íria Medina 68a, mentre que Jèssica Núñez no ha pogut completar la cursa.



Puig, fora a la primera cita de Veysonnaz

Roger Puig ha disputat avui la primera de moltes proves que disputarà en els propers dies a Veysonnaz fins el proper divendres 28. L'esquiador ha competit al gegant de Copa d'Europa, el qual no ha pogut completar en patir una caiguda sense conseqüències. Demà i dijous es disputen dos gegants corresponents a la Copa del Món.