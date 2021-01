Sense acord entre els jugadors i la junta

L’equip i la federació es reuneixen per apropar posicions, però sense gaire èxit

Amb el foc obert i la ferida encara sagnant, diumenge van mantenir una trobada telemàtica els jugadors de la selecció absoluta d’hoquei patins i els membres de la Federació Andorrana de Patinatge (FAP) per apropar posicions. En aquest afer, un bloc dissident de set jugadors del combinat nacional estudia renunciar a les convocatòries amb la selecció per discrepàncies amb l’actual junta directiva de la federació, presidida per Víctor Buen. Els jugadors es mostraven molestos per la forma com s’havia escollit Miquel Umbert com a nou responsable de la selecció i per la destitució de Climent Padrós com a entrenador, mentre