Previsió de 2.500 corredors al Trail Andorra-Pyrenees Mortés, Turné i Gallardo inspeccionant els recorreguts de les curses. SFGA / J. A. VILADOT

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:27

Redacció Andorra la Vella

La Trail 100 Andorra-Pyrenees preveu la participació d’entre 2.500 i 3.000 corredors a les curses de muntanya que es faran entre el 24 i 27 de juny dintre de l’Andorra Multisport Festival, que impulsarà el Govern amb la col·laboració d’Ironman. Tal com va explicar el Diari, hi haurà un total de quatre curses que tindran sortida i arribada a Ordino (de 7,5; 24,4; 56,8 i 125 quilòmetres) i suposaran que la parròquia continuï sent l’epicentre de les proves de trail després de la desaparició de l’Andorra Ultra Trail.



Segons les previsions que va fer l’organització, es calcula que la Trail 100 Andorra-Pyrenees porti un retorn de 6,2 milions d’euros per al país, segons va explicar ahir el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant la presentació de les proves. Segons aquestes previsions, la majoria dels corredors seran espanyols (36 per cent), seguits d’andorrans i francesos (s’estima un 24 per cent).



El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va mostrar-se satisfet pel fet de poder mantenir la parròquia com la capital de les curses de muntanya i va assenyalar que “aquest esdeveniment potenciarà la nostra trajectòria en la pràctica dels esports de munta­nya”, a més d’afegir que “la nova marca ampliarà el prestigi i ajudarà a conèixer els esportistes andorrans”.