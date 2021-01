L'organització del Borrufa decidirà dijous si se celebra la 29 a edició

Actualitzada 19/01/2021 a les 11:57

El Trofeu Borrufa es disputarà de dilluns a dijous de la setmana vinent i arribarà enguany a la 29 a edició si la pandèmia ho permet, ja que demà passat (dijous 21) es farà la reunió definitiva per saber si s'acaba celebrant el campionat d'esquí de base a causa de la pandèmia, segons han explicat els responsables en una roda de premsa celebrada aquest matí de manera telemàtica a la seu de Crèdit Andorrà.



En cas que el Borrufa s'acabi fent, l'organització ha preparat un protocol sanitari juntament amb el ministeri de Salut, el ministeri de Cultura i Esports i Grandvalira on destaca l'obligatorietat de presentar una prova PCR negativa per ser inscrit al campionat. A més, tots els equips estaran en hotels exclusius per membres del campionat en format bombolla, i a la meitat del torneig es farà un cribratge a tots els participants amb tests d'antígens. A més, es cancel·laran tots els esdeveniments paral·lels com la desfilada dels equips o les entregues de premis que es realitzava habitualment al centre d'Ordino.



A nivell de participació, està previst que enguany hi hagi 101 corredors de 15 equips (l'any passat van ser-ne 240 de 32) i hi haurà la baixa de països clàssics com Gran Bretanya, Irlanda, França, Suïssa o Nova Zelanda. Entre els estats que sí que disputaran la prova hi ha Bòsnia, Espanya, Grècia, Argentina, Mònaco o Luxemburg. Pel que fa a la FAE, hi haurà un total de 20 esquiadors del país dividits en dos equips, tot i que els responsables tècnics de la federació encara no han acabat de decidir quins seran.