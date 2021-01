El VPC seguirà dos mesos més sense jugar

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:20

L'EQUIP FEMENÍ ES MANTÉ EN ESPERA I SENSE DATA D'ESTRENA

Mentre l’equip masculí ja té definides les possibilitats per al retorn a la competició, el conjunt femení es manté completament a l’espera per saber quan podria ser l’estrena oficial aquesta temporada.

Al contrari de l’equip de nois, les noies competeixen a Catalunya i les autoritats sanitàries no han autoritzat el retorn de les competicions esportives (més enllà de les estatals i professionals). Les jugadores de Dani Raya segueixen amb els entrenaments (dues sessions per setmana), en espera de quan es pugui produir el debut a la competició de lliga.

El VPC Andorra estarà, com a mínim, dos mesos més sense jugar després que la Federació Francesa ajornés la represa de les competicions a causa de la situació sanitària. En un primer moment, estava previst que les competicions tornessin entre el gener i el febrer, però el comitè directiu de la LOR (Lliga d’Occitània de Rugbi) va decidir endarrerir-ho a tres dates possibles (març, abril i maig) amb tres formats de competició diferents.La primera possibilitat seria el retorn de la competició diumenge 21 de març. En cas que la data fos aquesta es disputaria només la segona volta i també es farien les finals. A més, hi hauria d’haver una perequació per equilibrar els partits disputats per cada equip, ja que el VPC només n’ha pogut jugar un. Si les competicions tornessin a l’abril es faria una lliga amb nous grups reduïts (d’uns sis equips) i també es mantindrien les fases finals, mentre que si els tornejos no poguessin tornar fins al 2 de maig hi hauria una lliga departamental (el VPC jugaria només contra rivals de l’Arieja i no d’Occitània) i estaria en dubte si es mantenen o no les fases finals.El tècncic de l’equip tricolor, Jonathan García, Xepi, va explicar al Diari que “la primera opció podria ser la millor però tinc reserves, ja que el tema de les perequacions és una mica arbitrari i no saps com pot acabar”, i va afegir que “potser la segona, amb grups més petits, també estaria bé, tot i que seria una mica nou”. Per últim, Xepi va destacar que “l’última opció és una mica estranya i al final tampoc es mullen sobre què acabaria passant amb els ascensos i els descensos de categoria”.Més enllà de quina acabi sent la data de retorn de la competició, l’entrenador del VPC admet que no estan sent moments fàcils a causa de l’aturada, ja que no disputen cap partit des del 5 d’octubre. En aquest sentit, Jonathan García va assenyalar que “aquests mesos estan sent difícils, ja que els jugadors estaven entrenant sense cap horitzó de competició a la vista”, i va afegir que “hi ha problemes de motivació i és lògic que passi en una situació així, i alguns jugadors s’estan despenjant una mica”. El tècnic va expressar que “m’agradaria comptar amb més jugadors, però ho entenc perquè la gran majoria són amateurs i és dificultós”.A causa de l’aturada de les competicions, el cos tècnic de l’equip va treure un dia setmanal d’entrenament (dedicat a l’aspecte físic i tècnica individual), i ara s’exercita dues jornades per setmana i no pas tres com era habitual anteriorment.