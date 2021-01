La cúpula de l’FC Andorra destitueix Nacho Castro d’entrenador, amb l’equip segon a un punt del líder i després d’un triomf

Eder Sarabia, nou tècnic El nou tècnic de l'FC Andorra, Eder Sarabia, donant instruccions al Camp Nou. PERE PUNTÍ / MUNDO DEPORTIVO

Actualitzada 19/01/2021 a les 06:05

Ivan Álvarez Andorra la Vella

La cúpula de l’FC Andorra va decidir ahir destituir Nacho Castro d’entrenador i va anunciar l’arribada d’Eder Sarabia, fins al moment tècnic ajudant de Quique Setién, extècnic de l’FC Barcelona. Una aposta personal del president de Kosmos i central barcelonista, Gerard Piqué, amb qui sempre ha tingut, des de l’etapa del basc a la banqueta del Camp Nou com a segon, una molt bona relació. El desig de Sarabia era iniciar la seva trajectòria com a primer entrenador i Piqué li ha posat sobre la taula una llaminera oportunitat per entrar a la roda. El nou tècnic tricolor, que signarà per a la resta de la temporada i dues més, serà presentat avui i coneixerà la plantilla.



La decisió de prescindir de Nacho Castro arriba l’endemà de la victòria que l’FC Andorra va facturar de manera relativament solvent, 2 a 0 davant el Llagostera a Prada de Moles. L’equip tricolor és segon a la classificació del seu subgrup 3A de Segona Divisió B i, a priori, la destitució sembla inexplicable en l’àmbit esportiu. Tot i això, la decisió no es va prendre ahir i el comiat de Castro era una idea que voltava pel cap dels executius de l’entitat des de feia algunes setmanes. Els resultats de l’equip estan acompanyant però a la cúpula li començaven a grinyolar alguns aspectes, com el joc, les dificultats per aconseguir les victòries i la confiança que transmetia l’equip al camp. L’episodi de Tarragona –l’Andorra guanyava 0 a 2 a falta de 20 minuts i va perdre 4 a 2– va fer molt de mal, així com la derrota al Sagnier davant el Prat o l’empat i les sensacions davant el Badalona a Encamp. Aquestes han estat algunes de les situacions que han pogut abocar la direcció esportiva i la propietat a prendre la sorprenent decisió.



L’FC Andorra acumula 19 punts, es manté invicte a Prada de Moles –només ha cedit dos empats– i sense comptar els dos partits ajornats –Prat i Badalona– havia lligat tres victòries consecutives i sense encaixar cap gol. Tot i els números, la confiança en Castro s’ha anat refredant les darreres setmanes, fins al punt que els resultats ja no anaven lligats al futur de l’entrenador, que feia dies que estava gairebé sentenciat. A més, segons pot assegurar el Diari, el vestidor tampoc mantenia ja el mateix feeling amb l’ex­entrenador tricolor i eren vàries les veus de jugadors que no acabaven de veure clar el paper de l’asturià ni de connectar amb ell. A la direcció esportiva li va arribar el missatge que hi havia jugadors descontents i, potser, aquest extrem es va afegir a la resta de detonants per escollir virar sobtadament la direcció a la banqueta de l’equip. Tot i la certesa que alguns jugadors mantenien dubtes sobre Castro, l’anunci de la destitució va sorprendre el vestidor, que no esperava, i menys després d’una victòria, que el desenllaç arribés. El mateix Castro, evidentment, tampoc esperava la notícia, que va rebre pels volts de les dues de la tarda, i es mostrava molt sorprès per una decisió que assegurava “no entendre perquè l’equip estava jugant bé”, i l’argument que el club li va traslladar va ser la necessitat d’un canvi.