Vargas i Verdú són 39è i 41è a la Copa d'Europa de Zinal

És la primera cursa després de donar positiu per Covid de Verdú

Actualitzada 18/01/2021 a les 17:31

Redacció Andorra la Vella

Joan Verdú ha disputat avui la primera cursa després de donar positiu per coronavirus a principis d'any. Ha estat al supergegant de de la Copa d'Europa de Zinal (Suïssa) en el qual ha obtingut la 41a posició, resultat que no li ha permés millorar punts al circuit continental, en sumar 54.58, quan té 37.91 en l’actual llista. Sí que ho ha pogut fer Matías Vargas, que ha estat 39è i ha aconseguit 53.86 punts FIS, millorant els 60.67 que té en l’actual llista de la FIS. Demà disputaran un segon supergegant d'aquesta Copa d'Europa.



D'altra banda, l'equip femení EEBE, amb Jessica Núñez, Jordina Caminal i Íria Medina han disputat un supergegant FIS a Bardonecchia (Itàlia), que han completat després amb la combinada. Núñez ha estat 60a al supergegant, Medina 69a i Caminal 79a, mentre que a la combinada tant Núñez com Caminal han millorat posició siutant-se 40a i 55a, respectivament. Medina no ha pogut completar aquesta mànega.



Setmana intensa per a Puig

Roger Puig disputa des de demà i fins al pròxim dia 28 diverses curses a Veysonnaz (Suïssa), en un calendari ple d’activitat que inclou quatre Copes del Món, una Copa d’Europa i quatre WPAS (equivalent a curses FIS). L’andorrà i tot el seu equip es troben des d’avui a Veysonnaz per començar demà la competició de para alpí amb un gegant. Al llarg dels pròxims dies correrà tant gegant, com eslàlom, supergegant i descens.

#1 Winners from the cue

(18/01/21 18:39)