La Trail 100 Andorra-Pyrenees preveu 2.500 participants

S'estima un retorn econòmic de 6,2 milions d'euros

Josep Àngel Mortés, Jordi Gallardo Mortés i Gallardo, en la presentació d'aquest matí de la prova a Ordino del Multisport Festival.

Actualitzada 18/01/2021 a les 14:08

Marc Basco Andorra la Vella

La Trail 100 Andorra-Pyrenes de l'Andorra Multisport Festival preveu tenir una participació d'entre 2.500 i 3.000 corredors sumant les quatre curses que hi ha previstes i un impacte de 6,2 milions d'eurs. Ordino serà l'epicentre de la prova, i la parròquia recuperarà el protagonisme en les curses de muntanya després de la finalització de l'Andorra Ultra Trail. Les carreres seran del 24 al 27 de juny i tindran una distància de 7,5, 25, 55 i 125 quilòmetres.



El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha manifestat que “sens dubte Ordino és una de les millores parròquies per on podria transcórrer aquesta competició", i ha afegit que "estem segurs que els atletes podran gaudir d’uns recorreguts espectaculars i amb uns paisatges increïbles".