L'FC Andorra guanya i puja al segon lloc (2-0)

Actualitzada 18/01/2021 a les 06:31

EL VESTIDOR

“La primera part, espectacular”

Nacho Castro. L’entrenador de l’FC Andor­ra va mostrar-se satisfet pel triomf de l’equip i va manifestar que “més que l’efectivitat, crec que la nostra primera part ha estat espectacular”, i va afegir que “hem tingut un ritme alt i hem estat molt bé amb la pilota”. A més, va manifestar que “acabem una setmana amb molta càrrega de partits amb unes sensacions excel·lents i amb una gran solidesa defensiva”. Per últim va desclarar que “el nivell del grup està sent espectacular”.

L’FC Andorra va tancar la marató de quatre partits en 12 dies amb un triomf 2-0 contra el Llagostera que va tenir la signatura de Carlos Martínez, autor dels dos gols per als tricolors. Amb aquest triomf, els homes de Nacho Castro van situar-se segons a la taula, ben vius en la lluita per passar a la segona fase per l’ascens a Segona A.El partit va arrencar sense gaire història ni ocasions clares, fins que al quart d’hora els tricolors van deixar el matx pràcticament vist per a sentència amb dues dianes de Carlos Martínez. La primera va ser culminant una excel·lent jugada col·lectiva de l’equip. Bover va fer una obertura mil·limètrica a l’esquerra, Borja Herrera va centrar a la frontal, on Casadesús va deixar passar la pilota, i el davanter terrassenc va superar a Marcos amb un xut creuat després de fer una mitja volta. I sense temps perquè els gironins reaccionessin, dos minuts després va arribar el segon, amb una centrada, també des de l’esquerra, que Carlos Martínez va enviar al fons de la xarxa al segon pal deixant el duel molt ben encaminat per als tricolors.Els visitants buscaven apropar-se, però sense cap tipus de perill. De fet, el que va estar més a prop va ser el 3-0 amb un xut de Carlos Martínez després d’una deixada de Loureiro, o amb una rematada de cap de Víctor Casadesús que es va estavellar en un defensa del Llagostera. Aquestes dues accions van esperonar un pèl els homes d’Oriol Alsina, que van tancar la primera meitat amb tres aproximacions a la porteria de Ratti, una amb un tir llunyà de Cortés, i tot seguit amb dues rematades de cap, una obra de Sascha, i l’altra de David García, però el marcador ja no es va tornar a moure abans del descans.Els visitants van moure la banqueta amb un triple canvi al descans, i van arrencar molt millor que els tricolors. De fet, en tot just deu minuts van gaudir de tres ocasions en botes de Gil, Christian i Magallán per retallar diferències, tot i que Ratti va poder evitar la diana gironina. L’FC Andorra intentava refer-se de l’empenta del Llagostera, però les opcions més clares seguien sent per als visitants fins al minut 72, quan Iker va posar una pilota a l’espai que Casadesús no va poder convertir en el 3-0 després de l’un contra un de Casadesús, i poc després Hevel va estar massa gana en una contra quan tenia al punt de penal a Casadesús i Iker.Els tricolors van ser capaços de controlar el partit, buscaven fer mal a la contra, i van acabar segellant el primer triomf de la temporada per més d’un gol de diferència. Ara els tricolors tindran una setmana neta abans d’afrontar un Tourmalet jugant consecutivament contra equips de la part alta: Espanyol B, Cornellà, Barça B i Nàstic de Tarragona.