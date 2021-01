Maeva Estévez signa una molt bona sisena plaça en el seu retorn a la competició

Actualitzada 17/01/2021 a les 08:56

Redacció Crans Montana (Suïssa)

En el seu retorn a la competició, Maeva Estévez va aconseguir la sisena plaça en la primera de les dues curses FIS a l’estació suïssa de Crans Montana. L’andorrana va realitzar la primera cursa d’aquesta temporada, en la qual el calendari de boardercross està veient-se tan afectat. Va ser una cursa amb alta participació però sense qualificacions prèvies i que va ser guanyada per la suïssa Lara Casanova. A les semifinals, Estévez va arribar tercera i no va aconseguir el bitllet per a la final. “He seguit la carrera, però no he anat a atacar, he sigut molt passiva i m’ha passat factura. Ho he de millorar per demà [per avui]”, va explicar al final de la prova la surfista andorrana.